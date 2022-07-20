Son Dakika | Dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son Dakika | Dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye kurtardı

20.07.2022 13:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rize'nin Ardeşen ilçesinde dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Fırtına Mahallesi'nde 4 yaşındaki İremsu ile babası Umut Hacıfazlıoğlu, yürüyüş yaptıkları sırada Fırtına Deresi'nde sürüklenen köpeğin sesini duydu. Baba, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Kaçkar İtfaiye Birliğine bağlı personel, dereye inerek köpeği kurtardı.

Ayağında kırık tespit edilen köpek tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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