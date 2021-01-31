Son dakika haber... Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2)

31.01.2021 18:58
Son dakika haber... Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2)

Son dakika gelişmesine göre O ANLARI ANLATTIRize'de öğrenci yurdunun çevresinde bulunan beton istinat duvarı bloğu aniden çöktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Ali Pakoğlu, yaşadıklarını anlattı.

O ANLARI ANLATTI

Rize'de öğrenci yurdunun çevresinde bulunan beton istinat duvarı bloğu aniden çöktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Ali Pakoğlu, yaşadıklarını anlattı. Pakoğlu, "Bu duvarın yıkılacağını biliyordum. Defalarca yetkililere iletmiştim. Yeni kara duvar yapılmaya başlandı. Duvar yapılırken de eski duvar çöktü. İş makinesi çalışıyordu ancak operatör 10 dakika önce oradan ayrılmıştı. Burası yoğun bir nokta kısıtlama olması dolayısıyla ne araç ne yaya trafiği vardı. Ucuz atlatıldı" dedi

Son dakika haber... Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2)
Son dakika haber... Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2)
Son dakika haber... Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2)
Son dakika haber... Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2)
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Kaynak: DHA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2) - Son Dakika
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