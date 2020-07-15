Rize'de ki selde hayatını kaybeden Ali Uzun son yolculuğuna uğurlandı

RİZE - Rize'de meydanda gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden Ali Uzun son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur önce Rize'nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesinde sel ve heyelanlara neden olmuş, Madenli Beldesi, Yeni Çermenli mevkiinde 68 yaşındaki Ali Uzun kapıldığı sel suları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yaşadığı Çayeli Köprü Başı köyünde ki evinde mahsur kalan 82 yaşındaki Havva Tüysüz ise kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Selde hayatını kaybeden Ali Uzun saat 11.00'de Çayeli Merkez eski Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Kaymakam Mehmet Öztürk, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.