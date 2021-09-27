Son dakika haberleri... Rize'de selde bahçesi kopan okul için zemin etüdü raporu bekleniyor - Son Dakika

- Rize'de selde bahçesi kopan okul için zemin etüdü raporu bekleniyor

RİZE - Rize'de Temmuz ayında yaşanan sellerde bahçesi ve duvarı kopan Elmalı Köyü İlköğretim okulu yapılan zemin etüdü raporunun çıkmasıyla tekrar onarılarak eğitim öğretime açılacak.

Rize'de Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde Elmalı Köyü İlköğretim Okulunun bahçesi zarar görerek okulun ön kısmında heyelan meydana gelmişti. Bu yıl 6 Eylül'de başlayan eğitim öğretim sezonu öncesinde yapılan incelemelerin ardından heyelanın risk boyutu göze alınarak okulda eğitim öğretime başlanmama kararı alındı. Okul bahçesinin bir kısmı tamamen çöken okul için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından zemin etüdü gerçekleştirildi. Raporun sonucu beklenen etüdün ardından çıkacak rapora göre okulun çöken kısmında ihtiyaca göre onarım yapılarak okul yeniden eğitim ve öğretime alınacak. Bu süre içerisinde ise okulun öğrencileri eğitime başladıkları köye en yakın müsait okul olan Rize Merkez'e bağlı Taşköprü Köyü İlköğretim okulunda eğitim almaya devam edecek.

Zemin etüdü raporunun çıkmasının ardından gerekli onarımların yapılarak okulun yeniden eğitime kazandırılacağını dile getiren Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen "Oranın zemin etüdü yapılacak. Üniversitemizin raporu bugün yarın gelecek. Gelecek raporun doğrultusunda en kısa sürede oranın onarımına başlayacağız" dedi.

Eğitimin aksamaması noktasında okulun köye en yakın ve müsait okul olan Taşköprü İlköğretim okuluna taşındığını hatırlatan Emen "O okulumuzu biz Taşköprü'ye taşıdık. Taşköprü İlköğretim okulu içerisinde şuanda iki tane okulumuz var. Hem Taşköprü ilköğretim okulu hem de Elmalı İlköğretim okulu orada eğitim ve öğretim görüyor. Onarım bittikten sonra tekrar okulumuz Elmalı Köyü'ne geri taşınacak. Şuanda öğrenciyi oraya sokamıyoruz çünkü okulun önünden bir bölüm gitmiş ve biz altını bilmiyoruz. Binanın alt kısmının zemin etüdünü üniversitemiz yapıyor. Raporu bize gönderdiği zaman biz orayla ilgili çalışmayı yapıp en kısa süre içerisinde eğitim öğretime açmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.