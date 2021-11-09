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Son dakika haberleri... Rize'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Rize'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı

09.11.2021 16:35
Son dakika haberleri... Rize'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı

Son dakika haberleri: Rize'de okul dönüşü beslediği sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı.

Rize'de okul dönüşü beslediği sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı.

Atatürk İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Tuana Kavrak, geçen hafta okul çıkışında Çarşı Mahallesi'ndeki evine giderken sokak köpeğine elindeki bisküviden vererek beslemek istedi.

Bu sırada köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, yüzünden yaralandı. Köpeğin çocuğa saldırdığını gören okul arkadaşı 11 yaşındaki Nisanur Aslan, tekme ve çantası ile müdahale ederek köpeğin kaçmasını sağladı.

Annesi İlknur Kavrak tarafından hastaneye götürülen çocuğun yüzüne 5 dikiş atıldı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Tuana Kavrak, okula tek başına artık gidip gelemediğini ve çok korktuğunu söyledi.

Kavrak, köpeğe bisküvi vermeye çalışırken saldırıya uğradığını ifade ederek, "Yere yatırıp yüzümü yaraladı. Arkadaşım tekme atarak kurtardı. Korkudan ne yaşadığımı hatırlamıyorum. Çok korktum. Artık okula gidip gelemiyorum tek başıma. Arkadaşlarımla gidiyorum veya annem götürüyor." dedi.

Arkadaşını köpeğin saldırından kurtaran Nisanur Aslan ise köpeğin saldırdığını görünce çanta ile vurduğunu belirtti.

Anne İlknur Kavrak da çocuğunu saldırının ardından kanlar içinde görünce çok korktuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okula tek başına gidip gelemiyor. Ben götürüyorum, arkadaşları götürüp getiriyor. Çok korkunç bir olaydı. Bir hafta ölüm korkusu çektik. Gece sabahlara kadar çocuğum ağlıyor. Kızım ile birlikte psikolojik olarak çöktük. Çok moralim bozuldu. Hastaneye götürdük ve yüzüne dikiş attırdık. Halen inanamıyorum. Çocuğumun yüzüne fotoğraflarına bakınca halen inanamıyorum."

Tuana'nın, arkadaşının cesareti ile daha büyük yaralar almadan kurtulduğunu belirten Kavrak, "Çocuğumu eve getiren, kurtaran bu. Evet bu benim kahramanım. O olmasaydı, çok daha kötü şeyler olabilirdi, hayatını kurtardı." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri... Rize'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı
Son dakika haberleri... Rize'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı
Son dakika haberleri... Rize'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı
Son dakika haberleri... Rize'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı
Son dakika haberleri... Rize'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı

Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Rize'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Rize'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı - Son Dakika
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