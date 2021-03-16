Son dakika haberleri! Rize'de temizlik görevlisi ile süpürgesini çalan köpek arasındaki kovalamaca cep telefonu kameralarına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Rize'de temizlik görevlisi ile süpürgesini çalan köpek arasındaki kovalamaca cep telefonu kameralarına yansıdı
16.03.2021 12:28
Son dakika haber... Rize'de temizlik görevlisi ile köpek arasında yaşanan eğlenceli dakikalar sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.
Rize'de temizlik görevlisi ile köpek arasında yaşanan eğlenceli dakikalar sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.
Rize'de süpürgesini ağzına alarak bir anda kaçmaya başlayan köpeği fark eden belediye çalışanı temizlik görevlisini hemen süpürgesinin peşine düştü. Köpeği 'Dur kaçma' diye bağıran belediye çalışanı köpeği yakaladı ve 'Bu benim üzerime zimmetlidir' diye uyardı. O anlar ise anbean cep telefonu kamerası kaydedildi. - RİZE
Köpek, Rize, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
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