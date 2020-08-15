Son dakika haberleri... Rize'de toplu açılış töreni - Son Dakika

Son dakika haberleri... Rize'de toplu açılış töreni

Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu şehircilik manifestosuyla şehirlerimize gidiyor ve şehirlerimiz için yapılması gereken projeleri yine şehirde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun bir şekilde milletvekillerimizle...

Son dakika haberleri... Rize'de toplu açılış töreni, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu şehircilik manifestosuyla şehirlerimize gidiyor ve şehirlerimiz için yapılması gereken projeleri yine şehirde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun bir şekilde milletvekillerimizle valilerimizle teşkilatımızla vatandaşımızla bir araya gelmek suretiyle karar alıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Rize Valiliği önündeki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün, yeşilin, mavinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinin çok mutlu günlerden birini yaşadığını belirterek, açılışını yapacakları kamu binaları, sosyal konutlar, altyapı yatırımları, bahçeler, spor tesislerinin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları ilhamla "Vakit daha çok üretme daha büyük projeler yapmanın vaktidir" dediklerini dile getiren Kurum, "Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu şehircilik manifestosuyla şehirlerimize gidiyor ve şehirlerimiz için yapılması gereken projeleri yine şehirde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun bir şekilde milletvekillerimizle valilerimizle teşkilatımızla vatandaşımızla bir araya gelmek suretiyle karar alıyoruz." diye konuştu.

Kurum, Rize'ye ilişkin 3 millet bahçesi projelendirdiklerine işaret ederek, "Biri İyidere'de, biri Güneysu'da, biri de şehir merkezinde olmak üzere 3 millet bahçesi, tam 400 bin metrekarelik alanda bu projemizi yapıyoruz. Bir kısmı inşa aşamasında, bir kısmı proje aşamasında, inşallah en kısa zamanda Rizeli kardeşlerimize bu projeleri teslim edeceğiz." dedi.

Rize'de çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, "Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Rize merkez dediğimiz, belediye blokları dediğimiz alanda 26 bin metrekarelik alanı esnafımızla yerinde, gönüllü, hızlı prensipleriyle dönüşüm yapıyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızın rızasını almak suretiyle şehrin merkezini inşallah daha güçlü, daha güzel Rize için hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, eski sanayi denilen alanı şehrin dışına taşıdıklarını, burada da yine hem vatandaşa hem esnafa hizmet verecek modern sanayi sitesi inşası için kamulaştırma çalışmalarını başlatıp 216 bağımsız bölümün ihalesini de 22 Ekim'de yürüteceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Salarha ve Yağlıtaş'ta 930 rezerv konut üretiyoruz. Bu konutları da şehrin merkezinde deprem riski taşıyan alanların dönüşümü için kullanacağız. Bu çerçevedeki çalışmamızı da yürütüyoruz. Rize merkezde Atatürk Caddesi'nin yöresel mimariye uygun bir şekilde sokak sağlıklaştırma projesini belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Bu çerçevede de çalışmamızı başlattık, inşallah en kısa zamanda yeni görünümüne kavuşacaktır. Bunun dışında Rize'mizin altyapı ihtiyaçları kapsamında İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte hem kanalizasyon hem de yağmur suyu hatlarını yurt dışından aldığımız 380 milyon liralık krediyle yenileyecek çalışmaları da başlattık. Bu çerçevede çalışmayı da yürütüyoruz."

Bakan Kurum, Ayder'de çok önemli bir çevre ve doğa koruma projesi yürüttüklerini belirterek, "Tüm Ayder'in aydınlatma direklerini, yine elektrik direklerini yerin altına alacak ve bu kapsamda yağmur suyu, kanalizasyon projelerini bitirerek bu hizmetleri, termal otelimizi, apart otelimizi yaparak Ayder'imizi bir doğa projesi haline getirecek adımları da atıyoruz. İnşallah bu projelerimiz bittiğinde Rize'miz çok daha güzel, çok daha yeşil, çok daha modern bir Rize olacaktır." diye konuştu.

"Adeta aşılmaz dağları tünellerle geçiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin her tarafında canla başla çalıştıklarını vurgulayarak, "Salgın sürecinde bile şantiyelerimizi yeniden dizayn ettik. Bütün güvenlik önlemimizi aldık. Maske, mesafe temizlik konusuna dikkat ederek, çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam ediyoruz." dedi.

Karada, havada, denizde yine Rize bölgesinde çok değerli çalışmaları olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Onlarca projeyi tamamladık. Onlarca projemiz de devam ediyor. Yeni yatırımların da planlamasını bütün arkadaşlarımızla birlikte yapmaya devam ediyoruz. 2003 yılı öncesinde Rize genelinde sadece 20 kilometre bölünmüş yol varken şimdi 170 kilometre bölünmüş yolla hizmet etmeye çalışıyoruz. Adeta aşılmaz dağları tünellerle geçiyoruz, aşılmaz vadileri viyadüklerle geçiyoruz. Projelerimizi bir bir tamamlıyoruz."

Karaismailoğlu, Rize'ye ve bölgeye çok önemli değer katacak Rize- Artvin havaalanı projesinin de çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"100 milyon tonluk dolgunun 66 milyon tonunu tamamladık. İnşallah bittiğinde 3 kilometre uzunluğunda bir pistimiz, 3 milyon yolcu kapasitesine sahip çok değerli bir havalimanımız olacak. Rize'ye ve bölgeye çok büyük bir değer katacak. Yine bölgenin lojistik bir üst olması için çok değerli yatırımlarımızı planladık, devam ediyoruz. İnşallah Rize'nin, ülkemizin hakettiği çok değerli yatırımlarla hep beraber birlikte olacağız. Ülkemizi, Rize'yi güçlendirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yatırımların, açılacak projelerin hayırlı olmasını diliyorum."

Murat Kurum, Hükümet, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Rize'de toplu açılış töreni - Son Dakika

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