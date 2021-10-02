Son dakika haberleri! Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Gürgenli köyünde Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik istihbarat ulaştı.

Belirlenen adresteki ev ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 11 kök Hint keneviri, 684 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile avlanması yasak olan 2 örümcek kuşu ve 1 saka kuşu ile kullanılmış uyuşturucu madde malzemeleri ele geçirildi.

Narkotik dedektör köpeği "Atak"ın da yer aldığı operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.