Son dakika haberleri! Rize'deki selde hayatını kaybeden Havva Tüysüz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Rize'deki selde hayatını kaybeden Havva Tüysüz son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Rize'deki selde hayatını kaybeden Havva Tüysüz son yolculuğuna uğurlandı Rize'de meydana gelen selde kurtarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybeden Havva Tüysüz son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'deki selde hayatını kaybeden Havva Tüysüz son yolculuğuna uğurlandı

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RİZE - Rize'de meydana gelen selde kurtarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybeden Havva Tüysüz son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur önce Rize'nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi'nde sel ve heyelanlara neden olmuş, Madenli Beldesi Yeni Çermenli mevkinde Ali Uzun kapıldığı sel suları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yaşadığı Çayeli Köprü Başı köyündeki evinde mahsur kalan 82 yaşındaki Havva Tüysüz ise kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Selde hayatını kaybeden Ali Uzun saat 11.00'da Çayeli Merkez eski Caminde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Havva Tüysüz ise öğle namazından hemen sonra kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Tüysüz'ün cenazesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Osman Aşkın Bak, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Garnizon Komutanı Hakan Dedebağ, Rektörü Hüseyin Karaman, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Uzun, Çayeli, Rize, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! Rize'deki selde hayatını kaybeden Havva Tüysüz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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