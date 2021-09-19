Son dakika haberleri... Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Rize'nin Güneysu ilçesinde hint keneviri ekimi yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce ilçeye bağlı Yukarıislahiye köyünde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına yönelik istihbarat alındı. Adresleri belirlenen kişilerin ev ve eklentilerine yapılan operasyonda, 40 kök kenevir bitkisi, 1465 gram esrar maddesi ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Narkotik tespit köpeği "Atak"ın da yer aldığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.