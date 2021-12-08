Üye Girişi
Son dakika haberleri | Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

08.12.2021 14:35
Son dakika haberleri | Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bir son dakika haberine göre RİZE (İHA) – Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangında bir tarihi ev tamamen küle dönerken birkaç ev ve çay arazisi zarar gördü.

RİZE (İHA) – Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangında bir tarihi ev tamamen küle dönerken birkaç ev ve çay arazisi zarar gördü. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesi Çağlayan köyünde köylülerin bahçe ve orman temizliği sırasında yangın çıktı. Çay arazilerinden yayılmaya başlayan yangın yakınındaki bir eve sıçradı. Tarihi eskilere dayanan bir ev yanarak kül olurken, tarihi evin yanı sıra 2 ev de yangında zarar gördü. Fındıklı ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 3 saatlik uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında eski evinin yandığını belirten Kemal Özgenç "Yangın arazi temizlemek için yakılan ateşten yayıldı. Buraya kadar sıçradı. Sonucunda evimiz yandı" ifadelerini kullandı. - RİZE

Son dakika haberleri | Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Fındıklı, Yangın, Rize, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor! 14:40 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı 14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı 14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not 10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek 09:03 Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek

Son Dakika Haberleri
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı
14:29 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25
14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı
14:19 Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü
14:02 Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi
14:01 Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti!
13:58 Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme!
13:55 Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı! Faiz ve enflasyon hakkında dikkat çeken mesajlar verdi
13:47 Japon bilim insanlarından bir buluş daha! Işık altında virüsü tespit edebilen maske geliştirdiler
Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı         
14:46
CHP'li vekil Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı CHP'li vekil Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı         
14:36
Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25         
14:30
İdam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf kan dondurdu İdam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf kan dondurdu         
14:24
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmaya çalışmışlardı! Yakalanan emekli astsubay ile 4 sanığın cezası kesildi Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmaya çalışmışlardı! Yakalanan emekli astsubay ile 4 sanığın cezası kesildi         
12:39
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 14:50:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement