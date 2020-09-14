Son dakika haberleri! Rögara düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri... Van'ın Erciş ilçesinde rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesinden meydana geldi. Kapağı kırık olan rögardan yavru köpeğin sesinin geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye gidene kipler, rögar kapağının kim yada kimler tarafından kırılıp açılan delikten aşağıya düşen yavru köpek için seferber oldular. Rögar kapağını açan ekipler, merdiven yardımı ile aşağı inin mahsur kalan yavru köpeği kurtardılar. - VAN
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