Son dakika haberleri! Roma'da yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler yüzlerce kuşun ölümüne neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Roma'da yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler yüzlerce kuşun ölümüne neden oldu

01.01.2021 18:45
Son dakika haberleri! Roma'da yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler yüzlerce kuşun ölümüne neden oldu, System.String[]

Son dakika haber... İtalya'nın başkenti Roma'da yeni yılı kutlamak için kullanılan havai fişekler nedeniyle yüzlerce kuş öldü.

İtalya'nın başkenti Roma'da yeni yılı kutlamak için kullanılan havai fişekler nedeniyle yüzlerce kuş öldü.

Roma'da yeni yılın gelişi havai fişek gösterileriyle kutlandı. Söz konusu kutlamalarda yüzlerce kuş telef oldu. Sosyal medyadaki görüntülerde Roma sokaklarında kuşların cansız bedenleri görüldü.

Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA) Sözcüsü Loredana Diglio, kuş ölümlerinin birden fazla nedeni olabileceğini belirtti. Havai fişeklerin her yıl evcil ve yabani hayvanların yaralanmasına ve strese girmesine neden olduğunu belirten Diglio, şunları kaydetti:

"(Havai fişeklerin çıkardığı gürültünün etkisiyle) Korkudan ölmüş olabilirler. Birlikte uçarken birbirlerine, pencerelere veya elektrik hatlarına çarpmış olabilir. Kalp krizinden dolayı ölmüş olabileceklerini de unutmayalım."

İtalya, Roma, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Roma'da yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler yüzlerce kuşun ölümüne neden oldu - Son Dakika


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