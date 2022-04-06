Son dakika haberleri... Romanya'daki Rusya Büyükelçiliğinin binasına aracıyla çarpan kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Romanya'daki Rusya Büyükelçiliğinin binasına aracıyla çarpan kişi öldü

06.04.2022 11:10
Son dakika haberleri... Romanya'daki Rusya Büyükelçiliğinin binasına aracıyla çarpan kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir kişi arabasıyla Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği binasının duvarına çarptı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir kişi arabasıyla Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği binasının duvarına çarptı.

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde arabasıyla Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinin duvarına çarpan kişi yanan araçta hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri kaza sonucu çıkan yangına acil müdahalede bulundu, bölge trafiğe kapatıldı.

Romanya polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, kaza yapan araçtaki tek kişi olan Bogdan Draghici'nin Babaların Haklarını Koruma Derneğinin eski başkanı olduğu ve üvey kızına cinsel istismardan ceza aldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli roketlerle akaryakıt üslerini vurduk Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli roketlerle akaryakıt üslerini vurduk Harabeye Dönen Mariupol'a Drone ile Bakış Harabeye Dönen Mariupol'a Drone ile Bakış Saldırı Sonrası Mariupol Tiyatro Salonu Saldırı Sonrası Mariupol Tiyatro Salonu

Romanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Romanya'daki Rusya Büyükelçiliğinin binasına aracıyla çarpan kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
10:50 Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 11:56:04. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Romanya'daki Rusya Büyükelçiliğinin binasına aracıyla çarpan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement