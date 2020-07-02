Son dakika haberleri: Rosatom, uluslararası web seminerinde en son SMR teknolojilerini anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Rosatom, uluslararası web seminerinde en son SMR teknolojilerini anlattı

Son dakika haberlerine göre MERSİN (İHA) – Rusya Devlet Atom Enerji Kurumu Rosatom, uluslararası web seminerinde en son SMR teknolojilerini anlattı.

MERSİN (İHA) – Rusya Devlet Atom Enerji Kurumu Rosatom, uluslararası web seminerinde en son SMR teknolojilerini anlattı.

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Nükleer Enerji İşbirliği İçin Uluslararası Çerçeve (IFNEC) ve Ürdün Atom Enerjisi Komisyonu (JAEC) tarafından geçtiğimiz günlerde küçük modüler nükleer reaktörler (SMR) hakkında uluslararası bir web seminer düzenlendi. Dünyanın önde gelen nükleer enerji şirketlerinden olan GE-Hitachi Nükleer Enerji (Japonya), NuScale Power (ABD), Moltex Energy (ABD), Rolls-Royce (İngiltere), Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsünün de aralarında bulunduğu birçok şirket, sanal seminerde bir araya geldi.


Rusatom Overseas Pazarlama Direktörü Elena Pashina, web seminerde RITM serisi küçük modüler reaktörler için Rosatom Devlet Atom Enerji Kurumunun en son teknolojilerini anlattı. Pashina, yaptığı konuşmada şunları söyledi:


"Rus reaktör teknolojilerinin bugün sahip olduğu referanslar hakkında konuşabildiğimiz için gurur duyuyorum. Şimdiye kadar altı RITM-200 reaktörü, yapım aşamasında olan Arktika, Sibir ve Ural buz kıranlarda üretildi ve kuruldu; ikisi 2019 yılında fiziksel olarak çalışmaya başladı."


Bir diğer Rosatom temsilcisi ise seminerde dünyadaki tek yüzen nükleer santral olan Akademik Lomonosov'un devreye alınması ve Rusya'daki RITM-200 reaktörlü karadaki ilk SMR Nükleer Güç Santralinin (NGS) inşasındaki ilerleme ve deniz aşırı inşaat ihtimali hakkında bilgi verdi.


Dünyanın dört bir yanından 500'den fazla katılımcı, enerji sistemlerinin verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için bir araç olan SMR projelerine artan küresel ilginin altını çizmek adına seminere kaydoldu. - MERSİN

İngiltere, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:47 Kaynak: İHA

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