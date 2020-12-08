Son dakika haberleri | Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor: 1-2 - Son Dakika

Son dakika haberleri | Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor: 1-2

08.12.2020 15:40
Son dakika haberleri | Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor: 1-2, System.String[]

Son dakika haberi: STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Sezgin Çınar (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Zülküf Özer (x) - Berat Satılmış (x) (Dk.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Sezgin Çınar (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Zülküf Özer (x) - Berat Satılmış (x) (Dk. 46 Hakan Bilgiç x), Mehmet Yiğit (xx), Onur Akbay (xx), Abdurrahim Dursun (x), İshak Çakmak (xx), Emir Halilovic (x), Guy Lucien Michel Landel (x) (Dk. 87 Fırat Arıkan ?), Ruben Rayos Serna (x) (Dk. 46 Lacina Traore x), Doğan Can Davas (xx) (Dk. 76 Selçuk Alibaz x), Mickael Franck Pote (xx)BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xx) (Dk. 46 Canberk Yurdakul x) - Ramazan Keskin (xx) (Dk. 90 Ozan İsmail Koç ?), Cüneyt Köz (xx), Furkan Emre Ünver (xx), Onur Atasayar (xx), Burak Altıparmak (xx), Emirhan Aydoğan (xx), Batuhan Kör (x) (Dk. 66 Recep Aydın x), Özer Hurmacı (xxx) (Dk. 66 Tuğbey Akgün x), Burak Kapacak (x) (Dk. 85 Çağatay Yılmaz x), Ali Akman (xxx)SARI KARTLAR: Emir Halilovic (Royal Hastanesi Bandırmaspor) - Burak Kapacak, Canberk Yurdakul, Ali Akman (Bursaspor)GOLLER: Dk. 69 İshak Çakmak (Pen.) (Royal Hastanesi Bandırmaspor) - Dk. 45+1 Özer Hurmacı, Dk. 52 Ali Akman (Bursaspor)TFF 1'inci Lig'in 13'üncü hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Bursaspor'u konuk etti. Özer Hurmacı ve Ali Akman'ın golleriyle Bursaspor, deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, ev sahibinin tek golünü penaltıdan İshak Çakmak kaydetti. Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet hasretine son veren Bursaspor, puanını 17'ye yükseltirken, Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 12 puanda kaldı.45+1'inci dakikada Bursaspor öne geçti. Burak Altıparmak'ın orta alandan attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Özer Hurmacı, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girerken kaleci Zülküf'ün açıldığını gören Özer, sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.52'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Özer Hurmacı ortasını yaptı, kaleci Zülküf'ün elinden kaçırdığı topu kale ağzında tamamlayan Ali Akman, fileleri havalandırdı: 0-2.69'uncu dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor, Emirhan Aydoğan'ın müdahalesi sonrası Traore'nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen İshak Çakmak, penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirdi: 1-2.Karşılaşmayı Bursaspor 2-1'lik skorla kazandı.

- Balıkesir
Son dakika haberleri | Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor: 1-2
Son dakika haberleri | Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor: 1-2

Bandırmaspor, Bursaspor, Bandırma, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor: 1-2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar, bir gecede yanarak kül oldu Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Freni patlayan kamyonetten yola atlayarak kurtuldular Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti
Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı         
15:34
Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti         
15:15
Aralık'ta Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Aralık'ta Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım         
14:42
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar         
13:11
Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor         
12:49
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Prof. Dr. Özkan gönüllüsü olduğu korona aşısının yan etkisini açıkladı: İlk dozda bir günlük baş ağrım oldu Prof. Dr. Özkan gönüllüsü olduğu korona aşısının yan etkisini açıkladı: İlk dozda bir günlük baş ağrım oldu         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 16:06:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor: 1-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei