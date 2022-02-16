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Son dakika haberleri! RTÜK'ten 4 televizyon kanalıyla ilgili yaptırım kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri! RTÜK'ten 4 televizyon kanalıyla ilgili yaptırım kararı

16.02.2022 17:08
Son dakika haberleri! RTÜK'ten 4 televizyon kanalıyla ilgili yaptırım kararı

Son dakika habere göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türk Mukavemet Teşkilatı'nı (TMT) "suikastlar yapan illegal bir örgüt" olarak niteleyen Ayşenur Arslan'ın sözleri nedeniyle "Medya Mahallesi" isimli programın yayınlandığı Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türk Mukavemet Teşkilatı'nı (TMT) "suikastlar yapan illegal bir örgüt" olarak niteleyen Ayşenur Arslan'ın sözleri nedeniyle "Medya Mahallesi" isimli programın yayınlandığı Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, yasa ihlali yaptığı tespit edilen TV programlarının yayınlandığı televizyon kanallarına uygulanan program durdurma ve idari para cezası yaptırımlarına yer verildi.

Buna göre, Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" isimli programda sunucu Ayşenur Arslan'ın TMT'ye yönelik "suikastlar yapan illegal bir örgüt" ifadesinin yasa ihlali olduğuna karar verildi.

Arslan'ın sözlerinin, toplumun milli ve manevi değerlerini aşağıladığı kanaatine varan RTÜK, Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve yüzde 5 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

KRT televizyonunda yayınlanan "Olağan İşler" programında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yasa dışı kişi ve ilişkilerle birlikte anılması ve dayanağı olmayan bazı iddiaların gündeme getirilmesi sebebiyle 6112 sayılı Yasa'da geçen yayıncılık ilkelerinin ihlali edildiğine karar verildi.

Üst Kurul, KRT'ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" isimli programda Erkan Özerman'ın, programda konu edilen kişiler hakkında ağır hakaret ve küfürleri seslendirdiğini belirleyen Üst Kurul, yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

TGRT Haber TV kanalındaki "Ekrem Açıkel ile Ana Haber" programı hakkında hazırlanan raporda, sunucunun Türkiye'de yapılan reyting ölçümleri ile verdiği yanlış bilgilerin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiği ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olduğu değerlendirildi. Üst Kurul, yayıncı televizyona üst sınırdan idari para cezası verdi.

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ayşenur Arslan, Para Cezası, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! RTÜK'ten 4 televizyon kanalıyla ilgili yaptırım kararı - Son Dakika


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