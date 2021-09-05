Son dakika haberleri! Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta Ankara'ya geliyor - Son Dakika

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vincent Biruta, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vincent Biruta, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 5-8 Eylül tarihleri arasında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu ve Ruandalı mevkidaşı Biruta arasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. - ANKARA