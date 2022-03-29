Son dakika haberleri: Ruanda, KDC'deki silahlı grupları desteklediğine yönelik iddiaları reddetti - Son Dakika

Ruanda, komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu Eyaletindeki silahlı grupları desteklediğine dair iddiaları reddetti.

Ruanda Batı Eyaleti Valisi François Habitegeko, KDC'nin Kuzey Kivu Eyaletindeki saldırılarla ilgili basına açıklama yaptı.

KDC'deki silahlı grupları desteklemediklerini vurgulayan Habitegeko, bu yöndeki iddiaları "temelsiz suçlamalar" olarak nitelendirdi.

Habitegeko, Ruanda askerlerinin KDC'deki saldırılara dahil olmadıklarını kaydederek, bu yönde bir kanıt olmadığını belirtti.

KDC'nin Kuzey Kivu Valiliği Basın Sözcüsü Gen Sylvain Ekenge, Ruanda askerlerinin ülkesindeki silahlı grupları desteklediğini öne sürmüştü.

KDC, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba destek vermekle suçlanan 2 Ruanda askerinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

KDC'de "Kasika Katliamı"nın sorumlusu olarak görülen Ruanda, sık sık ülkedeki silahlı gruplara yardım etmekle suçlanıyor.

Kasika Katliamı

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, 24 Ağustos 1998 gecesi KDC'deki Kasika kasabasında, Ruandalı askerlerin saldırısı sonucu çoğu kadın ve çocuk 1000'den fazla sivil öldürüldü, binlerce kişi yaralandı.

Ruanda'daki 1994 soykırımından sonra Kasika yakınlarına yerleşen eski Ruandalı askerler, Kasika Katliamı'nın sorumlusu olarak gösteriliyor.

KDC'nin doğusu, Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Kasika bölgelerinde bugün de şiddet eylemleri yaşanmaya devam ediyor.