Gambiya Büyükelçisi Njie, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

- Gambiya Büyükelçisi Njie, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Sering Modou Njie'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Nije, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Nije'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: İHA
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