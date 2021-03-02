Son dakika haberi... Ruhani ile Macron telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi... Ruhani ile Macron telefonda görüştü

02.03.2021 21:41
Son dakika haberi... Ruhani ile Macron telefonda görüştü, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile nükleer anlaşma hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ruhani, nükleer anlaşmanın yeniden ihyası ve korunması yönünde fırsatların kaçırılması halinde daha kötü bir tablonun oluşabileceği noktasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u uyararak, "İran'ın taahhütlerine askıya almasının nedeni ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ve üç Avrupa ülkesinin taahhütlerine bu konuda yerine getirmemeleri nedeniyle oldu. Elbette taraf ülkeler anlaşmaya döner ve taahhütlerini uygularlar ise biz de yeniden taahhütlerimize döneriz" ifadesini kullandı.

"IAEA İLE OLAN İŞBİRLİĞİMİZ DE DEVAM EDİYOR VE NÜKLEER ANLAŞMADAN AYRILMIŞ DEĞİLİZ"

Tahran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile işbirliğine devam edeceğini vurgulayan Ruhani, "Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) Ek Protokollerini sonlandırmamız meclisin aldığı karar doğrultusunda gerçekleşti. IAEA ile olan işbirliğimiz de devam ediyor ve nükleer anlaşmadan ayrılmış değiliz" dedi.

Ruhani, uluslararası toplum için nükleer anlaşmanın korunmasının zaruri olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin tekrar taahhütlerine dönmeleri için görüşmelere devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

ABD ile nükleer anlaşmanın içeriğine ilişkin yeni bir müzakerenin olmayacağını kaydeden Ruhani, "Nükleer anlaşmanın yeniden hayat bulması ve korunması ancak ABD yaptırımlarının kaldırılması ile mümkün olacaktır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise nükleer anlaşmanın korunmasına vurgu yaparak, anlaşmaya taraf ülkelerin yeniden anlaşmaya dönmeleri için görüşmelerin devam edeceğini ve Avrupa'nın bu konunda daha aktif olacağını belirtti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Son dakika haberi... Ruhani ile Macron telefonda görüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Ruhani ile Macron telefonda görüştü - Son Dakika


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