Son dakika haberleri: Ruhani: "İstersek uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebiliriz" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebileceklerini ancak atom bombası peşinde olmadıklarını söyledi.

Ülkenin muhtelif yerlerindeki petrokimya projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ve uranyum zenginleştirmeyle ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uranyumun yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmesiyle ilgili "endişeli" oldukları yönündeki açıklamalarını eleştiren Ruhani, "Daha önce de yüzde 60 saflıkta uranyum üretebilirdik. Bazıları yüzde 60'dan bir adımla yüzde 90'a çıkarılabileceği yorumu yapıyor. Size göre, atom bombası üretmek için zemin hazırlıyoruz. Bu yanlıştır. İstersek uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebiliriz fakat sözümüzde duruyoruz ve atom bombası peşinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Tarafların nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi halinde uranyum zenginleştirme oranının yüzde 3,67'den fazla olmayacağını aktaran Ruhani, "Yıllardır atom bombası peşinde olan sizsiniz ve onu depoladınız. Her sene yeni bombalar üretiyorsunuz. Bu itham sizin alınlarınızdadır." diye konuştu.

Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirme imkanı sağlayacak 164 adetten oluşan IR-6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu. Yeni nesil santrifüjlerin devreye girmesinden bir gün sonra tesiste büyük bir patlama yaşandığı bildirilmişti.

Patlamanın hemen ardından olayın kaza olduğunu duyuran İranlı yetkililer daha sonra olayın santrifüjleri hedef alan ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bir sabotaj eylemi olduğunu açıklamıştı. İran, İsrail'in saldırıyla Viyana'daki nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri sabote etmeye çalıştığını belirtiyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye hitaben bir mektup yazarak, ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını bildirmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştireceğini duyuran İran'ı, "diplomatik süreci daha fazla karmaşıklaştırmamaya" çağırmıştı.