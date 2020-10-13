Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rumelifeneri Limanı'na bağlı duran 15 metre uzunluğunda bir teknede çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rumelifeneri Limanı'nda bağlı bulunan 15 metre boyundaki teknede çıkan yangın, ekiplerimizce kontrol altına alındı. Olayda, yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
- Kaynak: AA
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