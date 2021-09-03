Son dakika haberleri: Rus barış güçlerinin konuşlandığı bölgelerden Azerbaycan askerlerine ateş açıldı - Son Dakika

Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı arazilerde bulunan Ermeni silahlı grupların, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bir şekilde bulunan Ermeni silahlı gruplarının 3 Eylül yerel saatle 01.00'dan 02.15'e kadar Şuşa civarındaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan askerleri tarafından saldırıya karşılık verildiği, karşı tarafta kayıp yaşandığı aktarıldı. Olayla ilgili Rus barış gücü komutanlığı ve Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezinin bilgilendirildiği, bu tür provokasyon girişimlerinin devam etmesi durumunda Azerbaycan kanunları çerçevesinde gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceği vurgulandı. - BAKÜ