Son dakika haberleri | Rus füzesi Donetsk'te apartmanı vurdu: 6 ölü, 5 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki 5 katlı apartmanı hedef aldığı füzeli saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rus füzeleri bu defa Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana isabet etti. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, "Kurtarma operasyonları devam ediyor. Enkaz altından 6 cansız beden ve 5 yaralı çıkardık" dedi. Binanın iki girişinin de tamamen yıkıldığını belirten Kyrylenko, biri 9 yaşında olmak üzere en az 34 kişinin halen enkaz altında olabileceğini bildirdi. - DONETSK