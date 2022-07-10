Son dakika haberleri | Rus füzesi Donetsk'te apartmanı vurdu: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Rus füzesi Donetsk'te apartmanı vurdu: 6 ölü, 5 yaralı

10.07.2022 09:28
Son dakika haberleri | Rus füzesi Donetsk'te apartmanı vurdu: 6 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki 5 katlı apartmanı hedef aldığı füzeli saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki 5 katlı apartmanı hedef aldığı füzeli saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rus füzeleri bu defa Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana isabet etti. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, "Kurtarma operasyonları devam ediyor. Enkaz altından 6 cansız beden ve 5 yaralı çıkardık" dedi. Binanın iki girişinin de tamamen yıkıldığını belirten Kyrylenko, biri 9 yaşında olmak üzere en az 34 kişinin halen enkaz altında olabileceğini bildirdi. - DONETSK

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Rus füzesi Donetsk'te apartmanı vurdu: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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