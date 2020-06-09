Son dakika haberleri | Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika habere göre Suriye'de Beşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'in Cebel el Zaviye bölgesindeki Kasanfra köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

İdlib'de 5 Mart'ta ilan edilen ateşkese rağmen dün Rusya ve Esad rejimi ilk kez savaş uçaklarıyla hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Rejim güçleri de dün İdlib'in farklı bölgelerine kara saldırıları gerçekleştirmişti. - İDLİB

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz

Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi

Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu