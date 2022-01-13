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Son dakika haberleri! "Rust" filminin silah ustası, setteki ölümlü kazada mühimmat tedarikçisini suçladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! "Rust" filminin silah ustası, setteki ölümlü kazada mühimmat tedarikçisini suçladı

13.01.2022 10:41
Son dakika haberleri! "Rust" filminin silah ustası, setteki ölümlü kazada mühimmat tedarikçisini suçladı

Son dakika haberi... SANTA ABD'li aktör Alec Baldwin'in "Rust" filminin çekimi esnasında kullandığı silahla Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazada yeni bir dava açıldı.

SANTA ABD'li aktör Alec Baldwin'in "Rust" filminin çekimi esnasında kullandığı silahla Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazada yeni bir dava açıldı.

Dava talebi, iki meslektaşıyla "Rust" setinde ateşli silahlar, mühimmat ve ilgili eğitimleri denetleyen silah ustası Hannah Gutierrez Reed'den geldi.

Gutierrez Reed'in davası, mühimmat tedarikçisi Seth Kenney ve şirketi PDQ Arm & Prop'u, film setinde yalnızca boş mermiler bulunması gereken bir kutuya canlı mühimmat ekleyerek tehlikeli koşullar oluşturmakla suçladı.

Kazayla ilgili yeni ayrıntılara yer verilen davada, tabanca kullanılmadan kısa bir süre önce, patlayıcı içermeyen, zararsız boş mermiler olduğu varsayılan, yeni bir mühimmat kutusunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Dava dosyasında, "Sete kimsenin beklemediği gerçek mermilerin getirilmesi, acele ve kaotik atmosferle birleştiğinde, kaza için gerekli ortamı yarattı." ifadeleri yer aldı.

Adil olmayan ticaret uygulamaları, tehlikeli ürünlerin tanıtılması, yanlış etiketler ve yanlış beyan iddialarıyla tazminat talep edilen davada, yetkililerin sette "cephane kutusuna, cephane arabasına ve palaskalara dağıtılmış şüpheli yedi mermi" bulduğu belirtildi.

Dava kapsamında Kenney, soruşturmalara dahil olmak ve Gutierrez Reed'i töhmet altında bırakmaya çalışmakla suçlandı.

Ölümle ilgili soruşturmayı yürüten Santa Fe Şerif Ofisi, suçlamaların doğru olup olmadığını belirlemek için çok erken olduğunu söyledi.

Öte yandan müfettişler, silahların sete girişi konusunda "biraz tedbirsizlik" olduğunu belirtti.

Mühimmat tedarikçisi Seth Kenney, daha önce şirketinin "Rust" setine gerçek mermi göndermediğinden emin olduğunu söylemişti.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

19 Kasım 2021'de Baldwin ve film yapımcılarına dava açılmış, dosyada "çekilecek sahnenin senaryosunda silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı" halde Baldwin'in kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edilmişti.

Olay sonrası ilk verdiği röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 'Rust' filminin silah ustası, setteki ölümlü kazada mühimmat tedarikçisini suçladı - Son Dakika


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