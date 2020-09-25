Son dakika haberleri... Rusya artan vakalara karşı yeni tedbir almayacağını duyurdu

Rusya'dan artan koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirlere yönelik yapılan açıklamada, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasına karşı daha katı kısıtlamalar getirmeyi planlamadığını açıkladı.

TASS haber ajansında yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın koronavirüsün yayılmasına karşı daha katı kısıtlamalar getirmeyi planlamadığını söyledi. Peskov'un, ülkede salgının yayılmasını engellemek için daha katı önlemlerin gerekli olup olmadığı konusunda kendisine yöneltilen bir soruya "Bildiğim kadarıyla bu şu anda tartışılmıyor" şeklinde cevap verdiği belirtildi. Ayrıca Peskov'un, "Enfekte kişilerde belirli bir artış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, Moskova'da ve bölgelerde sağlık sistemini harekete geçirmek için alınan önlemler, pandemi belirgin hale geldiğinde daha kontrollü yönetim biçimi sürdürmemize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.