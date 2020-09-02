Son dakika haberleri... Rusya'da 4 bin 952 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 952 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 5 bine ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 952 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 5 bine yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 115 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise bin 17 bin 414'e ulaştığını açıkladı.