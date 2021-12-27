Son dakika haberleri... Rusya'da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Rusya'da kar fırtınası nedeniyle 22 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'da, hızı saatte 20 kilometreye ulaşan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının -20'leri bulduğu kentin Orenburg otoyolu üzerinde de kar fırtınası nedeniyle bazı araçlar kontrolünü kaybetti. Aralarında tır, kamyon, otobüs ve otomobillerin de bulunduğu araçlar hem fırtına hem de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle birbirine girdi. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı gönderildi. Otoyolun trafiğe kapatılmasının ardından, kazaya karışan araçlarda bulunan kişiler, ekipler tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan 18 kişi hastaneye sevk edildi.

YETKİLİLER UYARDI

Ekipler, kazaya karışan 22 aracı yoldan kaldırmak için yoğun çaba harcadı. Büyük hasar alan araçlar vinçler ile kaldırılırken, bazı araçlar ise insanlar tarafından itilerek otoyoldan çıkarıldı ve yol saatler sonra tekrar trafiğe açıldı. Valilik, kar fırtınasının devam edeceğini belirtirken, sürücülere mümkün olduğunca yola çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)