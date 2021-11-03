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Son dakika haberleri | Rusya'da kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Rusya'da kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü

03.11.2021 15:53
Son dakika haberleri | Rusya'da kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Son dakika haberi: Rusya'nın İrkutsk bölgesinde An-12 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde An-12 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Yakutsk'tan İrkutsk bölgesine uçan An-12 tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi.

Açıklamada, uçağın inişe geçtiği sırada meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, uçakta toplam 7 kişinin bulunduğunun tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

İrkutsk, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Rusya'da kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Rusya'da kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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