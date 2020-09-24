Rusya'da son 24 saatte 6 bin 595 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 595 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 128 bin 836'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 595 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 128 bin 836'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 149 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 19 bin 948'e ulaştığını açıkladı.