Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 8 bin 135 yeni koronavirüs vakası
Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'da son 24 saatte 8 bin 135 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 135 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 159 bin 573'e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 135 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 159 bin 573'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 61 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 20 bin 385'e ulaştığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:53 - Kaynak: DHA
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