Rusya'da son 24 saatte 8 bin 135 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 159 bin 573'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 135 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 159 bin 573'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 61 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 20 bin 385'e ulaştığını açıkladı.