Rusya'da son 24 saatte 10 bin 499 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 499 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 215 bin 1'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 499 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 215 bin 1'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 107 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 21 bin 358'e ulaştığını açıkladı.