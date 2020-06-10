Son dakika haberleri... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bine yaklaştı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bine yaklaştı

Son dakika haberleri: Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 493 bin 657'ye, ölü sayısı 6 bin 358'e yükseldi.

Son dakika haberleri... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bine yaklaştı, System.String[]

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 493 bin 657'ye, ölü sayısı 6 bin 358'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 404 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 493 bin 657'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm vakaları artışa geçti. Son bir günde ölü sayısı 216 artarak toplamda 6 bin 358'e, iyileşen sayısı 10 bin 386 artarak 252 bin 783'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye geriledi. Yeni vakaların yüzde 34,8'inde semptoma rastlanmadı.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova'da, günlük vaka sayısında düşüş devam etti. Son 24 saatte vaka sayısı 1195 artarak 199 bin 785'e, ölü sayısı 56 artarak 3 bin 85'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 290 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 13 milyon 500 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 318 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov CNN'e verdiği röportajda, Kovid-19 hasta sayısına oranla ölü sayısının azlığından dolayı Rusya'da verilerin düşük gösterildiği iddialarına katılmadığını söyledi.

Ülkede sağlık sisteminin etkili olduğunu savunan Peskov, "Ülkemizde çok fazla Kovid-19 testi yapılıyor. Ne kadar çok test yaparsanız o kadar çok virüs ortaya çıkarırsınız." ifadelerini kullandı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bine yaklaştı - Son Dakika Dünya

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