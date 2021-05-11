Rusya'da okula silahlı saldırı: 9 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğerinin ise halen okulun içerisinde olduğu bildirildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bulunan liseye sabah saatlerinde 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Okulda büyük panik yaşanırken, şu ana kadar 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, binadan duman yükseldiği ve ölü sayısının artabileceği belirtildi. Okulda başlatılan kurtarma operasyonunun devam ettiği, itfaiye ve özel harekat polislerinin de çevrede görev aldığı öğrenildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından bir yetkilinin Rus basınına yaptığı açıklamada ise 17 yaşında olduğu belirtilen bir saldırganın gözaltına alındığı, diğerinin ise halen okulun içerisinde olduğu kaydedildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)