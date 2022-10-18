Son dakika haberleri... Rusya'da savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü 13 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Rusya'da savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü 13 ölü, 19 yaralı

18.10.2022 12:35

Son dakika haberi: Rusya'da savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü: 13 ölü, 19 yaralıRUSYA, (DHA)- Rusya'nın Yeysk kentinde eğitim uçuşu sırasında Rus ordusuna ait savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü.

Rusya'da savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü: 13 ölü, 19 yaralı

RUSYA, (DHA)- Rusya'nın Yeysk kentinde eğitim uçuşu sırasında Rus ordusuna ait savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü. 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın Krasnador bölgesinde bulunan Yeysk kentinde eğitim uçuşu sırasında Rus ordusuna ait savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) tarafından yapılan açıklamada 3'ü çocuk, 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca kaza sonrası çıkan yangının 3 saat içinde tamamen söndürüldüğü, kaza yerine EMERCOM'a ait 2 Mi-8 helikopteri ve tıbbi modüllerle donatılmış özel bir II-76 uçağının gönderildiği ifade edildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı ve olay yerinde cesetlerin bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıca, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov ve Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko'nun, Krasnador Bölge Valisi Veniamin Kondratyev ile birlikte Yeysk Bölge Merkez Hastanesi'ni ziyaret ederek yaralılar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

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Kaynak: DHA

Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Rusya'da savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü 13 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

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