Son dakika... Rusya'da sıcak su borusunda patlama

Rusya'nın Perm kentinde anayol altında bulunan sıcak su boru hattı patladı. Patlayan borudan fışkıran sıcak su metrelerce havaya yükseldi.

Rusya'nın Perm kentinde anayol altında bulunan sıcak su borusu hattında patlama geldi. Patlayan borudan fışkıran sıcak su metrelerce havaya yükseldi. Rus medyası, patlama sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.Perm Belediyesi'ne bağlı ekipler meydana gelen arızaya müdahale etti. Polis, bölgeyi olası tehlikeye karşı güvenlik kordonu altına aldı.