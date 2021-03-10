Son dakika... Rusya'da sıcak su borusunda patlama
10.03.2021 15:56
Son dakika haber... Rusya'nın Perm kentinde anayol altında bulunan sıcak su boru hattı patladı.
Rusya'nın Perm kentinde anayol altında bulunan sıcak su boru hattı patladı. Patlayan borudan fışkıran sıcak su metrelerce havaya yükseldi.
Rusya'nın Perm kentinde anayol altında bulunan sıcak su borusu hattında patlama geldi. Patlayan borudan fışkıran sıcak su metrelerce havaya yükseldi. Rus medyası, patlama sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.Perm Belediyesi'ne bağlı ekipler meydana gelen arızaya müdahale etti. Polis, bölgeyi olası tehlikeye karşı güvenlik kordonu altına aldı.
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