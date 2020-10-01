Son dakika haberleri! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 185 bin 231'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 185 bin 231'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 169 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 20 bin 891'e ulaştığını açıkladı.