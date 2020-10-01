Son dakika haberleri! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika haberleri! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haberleri! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 185 bin 231'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 185 bin 231'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 169 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 20 bin 891'e ulaştığını açıkladı.


Koronavirüs, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya

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