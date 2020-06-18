Son dakika haberleri... Rusya'da Telegram'a erişim yasağı kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Rusya'da Telegram'a erişim yasağı kaldırıldı

Son dakika habere göre Rusya'da anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a yönelik erişim yasağı kaldırıldı.

Son dakika haberleri... Rusya'da Telegram'a erişim yasağı kaldırıldı, System.String[]

Rusya'da anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a yönelik erişim yasağı kaldırıldı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Telegram'a yönelik erişim yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un "teröre ve aşırılıkçılığa" yönelik iş birliğine hazır olduğuna yönelik açıklamalarının olumlu yönde değerlendirildiğine işaret edildi.

Telegram, kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisiyle (FSB) paylaşmadığı gerekçesiyle Nisan 2018'de Rusya'da yasaklanmıştı. Kararın ardından ülkede binlerce kişi sokağa inerek yasağı protesto etmişti.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram'ın toplam 400 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Rusya'da Telegram'a erişim yasağı kaldırıldı - Son Dakika Ekonomi

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