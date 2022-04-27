Rusya'da tutuklanan ABD'li eski asker, Rus pilot ile takas edildi - Son Dakika
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Rusya'da tutuklanan ABD'li eski asker, Rus pilot ile takas edildi

27.04.2022 17:08
Rusya'da tutuklanan ABD'li eski asker, Rus pilot ile takas edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da tutuklu olan ABD'li eski Deniz Piyadesi Trevor Reed'in, ABD'de hapis cezası verilen Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile takas edildiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da tutuklu olan ABD'li eski Deniz Piyadesi Trevor Reed'in, ABD'de hapis cezası verilen Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile takas edildiği bildirildi.

ABD'de tutuklanan Rus pilot Konstantin Yaroshenko'nun, Rusya'da tutuklanan ABD'li eski Deniz Piyadesi Trevor Reed ile takas edildiği açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uzun bir müzakere süreci sonucunda bugün, Rusya'da hüküm giyen ABD vatandaşı Trevor Rowdy Reed, 2010 yılında Amerikan mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus vatandaşı Konstantin Yaroshenko ile takas edildi" ifadelerine yer verildi.

Rus pilot Yaroshenko, 28 Mayıs 2010 tarihinde ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanları tarafından Liberya'da gözaltına alınarak ABD'ye getirilmişti. ABD'li Trevor Reed ise 2020 yılının Temmuz ayında çıkan bir tartışmada, Rus polis memurlarının "hayatını ve sağlığını" tehlikeye attığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Beyaz Saray yaptığı açıklamada ABD'li Reed'in serbest bırakıldığını doğruladı. ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada Reed'in "Rus gözaltından kurtulduğunu" ifade ederek, "Trevor'ın ailesinin sağlığı için ne kadar endişelendiklerini ve onu özlediklerini duydum. Trevor'ın özgürlüğüyle ilgili iyi haberi onlarla paylaşabildiğim için mutluyum" dedi.

(İHA)

Rusya'da tutuklanan ABD'li eski asker, Rus pilot ile takas edildi
Rusya'da tutuklanan ABD'li eski asker, Rus pilot ile takas edildi

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Kaynak: İHA

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