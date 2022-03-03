Rusya'dan Çernihiv'e hava saldırısı: 9 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Rusya'dan Çernihiv'e hava saldırısı: 9 ölü, 4 yaralı

03.03.2022 17:02

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki okul ve ev bombaların hedefi oldu. Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus, yaptığı açıklamada Rusya'nın Çernihiv'e yönelik saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

(İHA)

Rusya'dan Çernihiv'e hava saldırısı: 9 ölü, 4 yaralı
Rusya'dan Çernihiv'e hava saldırısı: 9 ölü, 4 yaralı
Rusya'dan Çernihiv'e hava saldırısı: 9 ölü, 4 yaralı

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Hava Saldırısı, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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