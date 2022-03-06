Son dakika haber! Rusya'dan iki kasabaya bombardıman: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Rusya'dan iki kasabaya bombardıman: 1 ölü, 2 yaralı

06.03.2022 10:50

Son dakika haberler... Rus birlikleri, Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki iki kasabaya düzenlediği bombardımanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Rus birlikleri, Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki iki kasabaya düzenlediği bombardımanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 25 evin bombardıman sonucu yıkıldığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada Rus bombardımanının Jitomir'in kuzeyindeki Korosen ve Ovruch kasabalarına yapıldığı aktarıldı. Bombardıman sonucu toplam 25 evin yıkıldığı, enkazdan 5 çocuğun kurtarıldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Son dakika haber! Rusya'dan iki kasabaya bombardıman: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Rusya'dan iki kasabaya bombardıman: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Rusya'dan iki kasabaya bombardıman: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Rusya'dan iki kasabaya bombardıman: 1 ölü, 2 yaralı

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Jitomir, Ukrayna, 112, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rusya'dan iki kasabaya bombardıman: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Rusya'dan iki kasabaya bombardıman: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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