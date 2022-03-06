Son dakika haber! Rusya'dan iki kasabaya bombardıman: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Rus birlikleri, Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki iki kasabaya düzenlediği bombardımanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 25 evin bombardıman sonucu yıkıldığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada Rus bombardımanının Jitomir'in kuzeyindeki Korosen ve Ovruch kasabalarına yapıldığı aktarıldı. Bombardıman sonucu toplam 25 evin yıkıldığı, enkazdan 5 çocuğun kurtarıldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.