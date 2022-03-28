Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD ve batılı uydularından bir baskı organizasyonları görüyoruz" - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD ve batılı uydularından bir baskı organizasyonları görüyoruz"

28.03.2022 16:07
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD ve batılı uydularından bir baskı organizasyonları görüyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, batılı ülkeleri, ABD ve uyduları olarak nitelendirirken, "ABD ve batılı uydularından bir baskı organizasyonları görüyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, batılı ülkeleri, ABD ve uyduları olarak nitelendirirken, "ABD ve batılı uydularından bir baskı organizasyonları görüyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Yurttaşlara Destek Komisyonu toplantısına video konferans yoluyla katıldı. Hedefine yine batılı ülkeleri alan Lavrov, bu ülkeleri ABD ve uyduları olarak isimlendirerek, " Ukrayna'da 8 yıl boyunca askeri tehditten insanları korumaya yönelik özel bir askeri operasyon başlatmak zorunda kaldık. Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması amacı gibi zor bir görevlerde bulunuyoruz ve hala Rusya'nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyorlar. ABD ve uydularından eşi benzeri görülmemiş kolektif bir baskı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya gibi bazı ülkelerin Rus büyükelçilik ve konsoloslukların yanı sıra Ruslara ait mallara el koyduklarını hatırlatan Lavrov, "Batılılar, Rusya'ya karşı uluslararası tüm normları sadece ihlal etmekle kalmıyorlar, ifade özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü de hor görüyorlar. Özel mülklere el koyarak ekonomik yükümlülükleri de ihlal ediyorlar. Bu devlet haydutluğuna girer" dedi.

Lavrov, yurtdışında yaşayan Rusları korumaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini de ifade ederek, "Rus diasporasının temsilcilerine hukuki yardım sağlamaya devam ediyoruz ve Yurttaşları Destekleme Fonu himayesinde faaliyet gösteren adli yardım merkezleri, interaktif hukuk bölümleri ve internet portalları bunun için çalışıyor. Aktardığım görevler, Rus topluluklarına ulusal azınlıkların haklarının sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesi gibi görevleri amaçlıyor. Bunu Sistemik olarak hem Rusya Barolar Birliği hem de Uluslararası Rusça Konuşan Avukatlar Birliği ile işbirliği halinde yapıyoruz" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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