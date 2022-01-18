Lavrov ve Alman mevkidaşı Baerbock, Rusya-Ukrayna sınırındaki durumu görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Rus- Ukrayna sınırındaki durumu görüştü.

Lavrov ve Baerbock, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Almanya ve Rusya arasında birçok konuda görüş ayrılığı olduğunu belirten Baerbock, Rusya-Ukrayna sınırındaki duruma değindi.

Baerbock, "Son haftalarda 100 binden fazla Rus askeri ile askeri teçhizat, Ukrayna yakınlarında herhangi bir sebep olmadan tahkim edildi ve bunu tehdit olarak görmemek zordur." ifadesini kullandı.

"Ortak Avrupa güvenliği konusunda diyalog yürütmeye hazırız"

Rusya'nın Batı ülkelerinden güvenlik konusunda garanti istediğine dikkati çeken Baerbock, "Ortak Avrupa güvenliğimizi güçlendirecek karşılıklı anlaşmalar ve adımlar konusunda ciddi diyalog yürütmeye hazırız." dedi.

Bu konuda 12 Ocak'ta NATO-Rusya Konseyi ve 13 Ocak'ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantılarının yapıldığını anımsatan Baerbock, "Bu görüşmeler, böyle bir diyaloğa doğru faydalı adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Enerjinin silah olarak kullanılması belirli sonuçlara mal olacak"

Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle ilgili ortak görüşünün olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Baerbock, bu projenin belgelendirilmesi sürecinin şimdilik durdurulduğunu kaydetti.

Baerbock, "Alman hükümeti, enerjinin silah olarak kullanılmasının belirli sonuçlara mal olacağını vurguladı. Buna boru hattı da dahildir." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya ile ilişkilerin "istikrarlı" olmasından yana olduklarının altını çizdi.

Lavrov: Minsk anlaşmalarının uygulanmasında ilerleme yok

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Baerbock ile görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusu meselesini ele aldıklarını aktararak, "Ukrayna ile ilgili Minsk anlaşmalarına alternatif anlaşmaların olmadığı konusunda ortak anlayışa sahibiz." dedi.

Lavrov, "Ortaklarımıza, Rusya Federasyonu'nu bu meselede taraf yapma ve Minsk anlaşmalarının uygulanmasıyla ilgili ilerleme kaydedilmemesi konusunda sorumluluğu Rusya'ya yükleme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladık. Alman meslektaşlarımızdan, Kiev'i yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda etkilemelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Bakan Lavrov, söz konusu meseleye ilişkin Normandiya Formatı kapsamında ilerideki etkileşim konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

"Kimseyi tehdit etmiyoruz"

Rusya-Ukrayna sınırındaki duruma da değinen Lavrov, Rusya'nın kendi topraklarında askeri güçlerini hareket ettirdiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Batılı siyasetçilerin gerilimle ilgili yapılan açıklamaların, askerlerimizin kendi topraklarımızda bulunduğu ve her ülkenin yaptığı gibi gerekli askeri etkinliklerin düzenlendiği anlamına geldiğini anlattık. Ayrıca silahlı kuvvetlerimizin kendi topraklarımızdaki eylemlerine ilişkin herhangi bir talebi kabul edemediğimizi açıkladık."

Lavrov, Rusya'nın yeni bir kriz yaratmak için bahane uydurmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tek bir şey istiyoruz; varılan anlaşmaların titizlikle uygulanmasıdır. Buna Ukrayna tarafından sabote edilen Minsk anlaşmaları da Avrupa'da ortak güvenlik mimarisi de dahildir. Kimseyi tehdit etmiyoruz ancak bizi tehdit eden açıklamaları duyuyoruz. Tüm bunların, Batı ülkelerinde belirli güçlerin yarattığı duyguları yansıttığını umuyorum."

"Kuzey Akım 2 projesini siyasallaştırma girişimleri ters etki yaratacak"

Kuzey Akım 2 projesine de değinen Lavrov, bu projeyi siyasallaştırma girişimlerinin ters etki yaratacağını vurguladı.

Lavrov, Belarus- Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili "Tüm ilgili tarafların, Belarus yönetimiyle diyalog aracılığıyla bu krizi çözmek için girişimlerde bulunacağını umuyoruz." dedi.