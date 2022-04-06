Son dakika haberleri: Rusya Donetsk'de insani yardım noktasını vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Rusya Donetsk'de insani yardım noktasını vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

06.04.2022 13:20
Son dakika haberleri: Rusya Donetsk'de insani yardım noktasını vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Vuhledar kentindeki insani yardım noktasını vurması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Vuhledar kentindeki insani yardım noktasını vurması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef almaya devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Vuhledar kentindeki insani yardım noktasını vurması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Kyrylenko'nun sosyal medyada paylaştığı saldırı sonrası anlara ait fotoğraflarda yaralı 2 kadının yerde yattığı, bir kişinin bacağından ciddi şekilde yaralandığı ve bacağından yaralanmış başka bir kişinin ise kurtarma aracına alındığı görüldü.

Son dakika haberleri: Rusya Donetsk'de insani yardım noktasını vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Rusya Donetsk'de insani yardım noktasını vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Rusya Donetsk'de insani yardım noktasını vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Rusya Donetsk'de insani yardım noktasını vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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