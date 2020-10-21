Son dakika haberleri... Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan üçgeninde telefon trafiği yaşandı - Son Dakika

Ermenistan'ın ikinci ateşkese rağmen Azerbaycan'a saldırıları devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşları ile telefon görüşmeleri yaptı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan, Azerbaycan topraklarına saldırısıyla başlayan gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimleriyle 10 Ekim'de yerini ateşkese bıraktı. Fakat Ermenistan'ın saldırıları ile ilk ateşkes bozuldu. Rusya'nın girişimleri ile Ermenistan ve Azerbaycan arasında ikinci ateşkes anlaşması da yapılırken Ermenistan yine saldırılara devam etti. Güney Kafkasya'da hiç azalmayan gerilimi azaltmaya çalışan Rusya her iki ülkeyle temaslara devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki durumu ele almak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ardından ise Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Putin'in iki ülke liderlerini aramasından sonra ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zorab Mnatsakanyan'ı aradığı aktarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, Dağlık Karabağ Bölgesi'nde daha önce anlaşmaya varılan ateşkesin uygulanması ve sürdürülebilir çözümler için koşulların oluşturulması hususlarında acil konular tartışıldı" denildi. - MOSKOVA