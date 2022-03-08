Rusya, Harkov'da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü - Son Dakika
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Rusya, Harkov'da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü

08.03.2022 12:00
Rusya, Harkov'da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü

Harkov'da sivil yerleşim alanlarını hedef alan Rus birliklerinin saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Harkov'da sivil yerleşim alanlarını hedef alan Rus birliklerinin saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor. Rus askerlerinin Harkov'da sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırıların ardından Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 4 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler savaş pozisyonunda görevini yapmaya devam ediyor. Krasnadarskiy caddesinde 9 katlı bir binanın vurulması sonucunda çıkan yangında bin 500 metrekarelik alanda 27 daire zarar gördü. Yangına 50 araç ve 200 personel ile müdahale edildi" ifadeleri kullanıldı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Rusya, Harkov'da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü

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Ukrayna, Rusya, 112, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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