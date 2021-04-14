Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki çatışmalar sürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Donbass'ta yer alan Mayorskoye yerleşkesinde Rusya yanlısı milislerin 5 kez ateşkes ihlali yaptığı ve drone saldırısı ile Ukrayna askerlerinin hedef alınması sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği ve 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Ukrayna ordusuna ait mevzilerin 82 kalibrelik havan topu atışlarına da maruz kaldığı belirtildi.

Ukrayna-Rusya gerilimi

2014 yılında dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e karşı başlayan gösteriler ülke çapına yayılarak devrime yol açmıştı. Yanukoviç, bir gece yarısı özel helikopteriyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Rusya'ya kaçmış, karışıklığı fırsata çeviren Rusya, Kırım'ı ve Ukrayna'nın doğu bölgesi Donbass'ı (Lugansk, Donetsk) işgal etmişti. Çok sayıda sivil ve askeri kayıp yaşayan Ukrayna, 7 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor. - KİEV