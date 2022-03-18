Son dakika haberleri... Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

- Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir yerleşim bölgesini vurması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus hava kuvvetlerinin başkent Kiev'deki Podilskyi bölgesinde bir yerleşim alanına hava saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırı sonucu 5 katlı bir binaya füze isabet etti. Olay yerine gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri enkaz bölgesinde çalışma başlattı. Vurulan binanın 1 ve 3'üncü katlarında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Acil Durumlar Servisi açıklamasında, 12 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 98 kişinin tahliye edildiği ifade edilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.