Son dakika haberleri... Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı

18.03.2022 21:49

Gelen son dakika haberlerine göre - Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir yerleşim bölgesini vurması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir yerleşim bölgesini vurması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus hava kuvvetlerinin başkent Kiev'deki Podilskyi bölgesinde bir yerleşim alanına hava saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırı sonucu 5 katlı bir binaya füze isabet etti. Olay yerine gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri enkaz bölgesinde çalışma başlattı. Vurulan binanın 1 ve 3'üncü katlarında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Acil Durumlar Servisi açıklamasında, 12 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 98 kişinin tahliye edildiği ifade edilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Son dakika haberleri... Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri... Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri... Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı

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Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli

Saldırı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Rusya Kiev'de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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